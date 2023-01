Valse herstart zaterdagploeg Quick 1888

Thuis in Nijmegen eindigde de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar in 0-2. De bezoekers waren zeer effectief en benutten twee van hun drie kansen. De Nijmegenaren kregen in de tweede helft veel mogelijkheden, maar de bal ging er niet in. Of, zoals Quick-trainer Angelo Verweij het verwoordde: ,,We hebben Valburg 35 minuten met de rug tegen de muur gezet.”