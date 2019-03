Van der Wielen kroont zich met derde zege tot ‘Mister Stevensloop’

Kampioen­schap is een kwestie van tijd voor Trivos

16 maart WIJCHEN - De volleybalsters van Trivos hebben zaterdagmiddag in de eigen Arcushal met 3-1 (25-6, 25-13, 22-25, 25-21) gewonnen van VVH. De titel in de derde divisie B is een kwestie van tijd voor de ploeg van Peter Groenen.