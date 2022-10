Van dertig naar vijfhonderd powerlifters: SBD Cup in Nijmegen wint snel aan populariteit

VOETBAL NIJMEGEN EO AWC en Juliana’31 bekeren verder: ‘Een prima avond’

WIJCHEN - AWC is door in de districtsbeker. De Wijchense vierdedivisionist versloeg donderdagavond op eigen veld SDV Barneveld in de eerste ronde: 2-0. Sven Jansen (schot) en Wiebe Veltmaat (kopbal) scoorden beiden uit een corner voor rust.

20 oktober