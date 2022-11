Veerkrachtig Blauw Wit is Rood Wit in ‘zespuntenwedstrijd’ te machtig, Groesbeekse Boys overtuigt

NIJMEGEN EOGROESBEEK - Blauw Wit heeft goede zaken gedaan in de derde klasse C. De Nijmegenaren wonnen, nadat ze al vroeg op achterstand kwamen, van concurrent Rood Wit: 2-3.

De amusementswaarde was zondag vanaf minuut één hoog. Het duel was nog geen tien minuten oud toen Freek Kerkhoff voor de 1-0 tekende. Nadat Roy van Ottele de fenomenale assist verzorgde, was de aanvallende middenvelder Blauw Wit-goalie Quinten Peters met een wippertje te slim af.

Amper twee minuten later ging de bal, na een opzichtige overtreding van aanvoerder Bas Thijssen, aan de andere kant op de stip. Joep Martens schoot de strafschop koeltjes in de rechterbenedenhoek: 1-1. Kort voor rust schoot Vargas Sandoval zijn ploeg zelfs nog langszij (2-1) met een intikker.

De thuisploeg kwam flitsend uit de kleedkamer. Kansen genoeg, maar telkens stond de Groesbekenaren iets in de weg. De doelman, de paal en aanvoerder Rik Bours die een treffer op de doellijn voorkwam.

Een aloude voetbalwet werd even later opnieuw werkelijkheid. Waar de goal aan de ene kant maar niet viel, kopte Bas Peters aan de andere kant wél raak (1-3) op een voorzet van Martens. Kerkhoff tekende in de slotfase nog voor de aansluitingstreffer (2-3), maar het mocht niet meer baten.

TWEEDE KLASSE

Groesbeekse Boys boekt nuttige zege

Groesbeekse Boys, voorlaatste in de tweede klasse G, won verdiend met 3-0 van Prinses Irene uit Nistelrode. De zege was nodig, want tot nu toe sprokkelde de ploeg van trainer Michael Brussen zes schamele punten bijeen. Zowel de bezoekers als de thuisclub zag een doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Na 35 minuten was het wél raak. Stan Janssen schatte een pass van Glenn Wijnhoven op waarde: 1-0.

De Groesbekenaren toonden veel inzet en waren fel op de bal. Een kwartier voor tijd werd die inspanning beloond. Janssen tekende voor zijn tweede van de middag.

Vijf minuten voor tijd tikte invaller Sander de Bruin de 3-0 achter doelman Pluk. ,,We belonen onszelf eindelijk eens”, zei Brussen na afloop. ,,Met onze spelopvatting was al niets mis, maar de meeste tegenstanders blijven massaal achterin hangen, hopend op de counter. Vandaag troffen we een opponent die ook wilde voetballen. We kregen de ruimte en lieten zien dat we een heel aardig team hebben.”

