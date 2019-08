Verdediger Josef Kvida: clublied NEC is hem op het lijf geschreven

Eén opstootje is er in het vriendschappelijke duel met Osasuna (0-1) zaterdag én rara wie is erbij betrokken. Natuurlijk hij. Josef Kvida, de karaktervoetballer van NEC. Voor niets of niemand deinst de Tsjech terug. Zelfs niet voor een voetballer uit La Liga, de Spaanse topcompetitie. Dat blijkt ook weer als Osasuna-spits Brandon verhaal komt halen.

Sokken

Kvida (22) kan zo als uitsmijter fungeren. Een zachtaardige portier dan wel. Want naast het veld geldt de verdediger als een lieve jongen. Zijn lach typeert hem dan. Een grijns verschijnt er zelfs als hij in Nederlandse volzinnen verhaalt over zijn gestolen koffer op vakantie in Spanje.



,,Ik had alleen mijn portemonnee en telefoon nog. In strandkleding en met sokken aan waarop afbeeldingen van avocado’s staan, zat ik even later in het vliegtuig naar huis.”



Daar in Spanje heeft Kvida zichzelf opgeladen voor een nieuw seizoen eerste divisie. ,,Ik ben heel teruggekomen, heb mijn hoofd weer vrij”, verwijst hij impliciet naar het rampjaar van NEC, vorig seizoen. Zijn ploeg lag na de eerste ronde uit de play-offs voor promotie. ,,Ik voel me goed en ben er klaar voor. Ik kan niet wachten op de start van de competitie.”