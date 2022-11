Victoria moet winst periodetitel nog even uitstellen, pak slaag voor Woezik

Victoria is daardoor nog geen periodekampioen in de vijfde klasse D, maar blijft wel koploper. Het verschil met nummer 2 SCP is na zeven duels drie punten. Er is nog één wedstrijd te spelen in de eerste periode. Het doelsaldo van Victoria is wel veel beter.

De eerste helft was voor Nijmegen, dat via een rake kopbal van Rewan Gazsi al na een kleine tien minuten spelen op voorsprong kwam. De Nijmegenaren verzuimden de voorsprong voor rust verder uit te bouwen, want Achraf Ouchen raakte na een snelle aanval van dichtbij de kruising van de lat en de paal.

Victoria zette daar, op een kopbal van Van Zwolgen na (over uit een corner), weinig tegenover. Het taaie Nijmegen hield het speelveld compact en was alert bij de eindpass van de Maas en Waalse tegenstander.

Na rust bleef Victoria moeite houden met de tactiek van het uitteam. Nijmegen kwam wel steeds meer onder druk te staan, zo haalde verdediger Bart van Haren zelfs een bal van de doellijn. Doelman Diego Tang groeide uit tot uitblinker. Pas in extra tijd was het de 22-jarige Van Zwolgen die raak kopte met een snoekduik en het verzet van Nijmegen voor het eerst brak.

EERSTE KLASSE

Woezik zakt weg na offday

Woezik had in de eerste klasse D een offday. De Wijchense voetballers kregen in Apeldoorn met 4-0 klop van staartploeg Columbia en zakten naar de tiende plaats. ,,Dit soort wedstrijden moeten we kunnen winnen”, mopperde trainer Luuk Maes. ,,Dan waren wij op tien punten gekomen en zij op één punt gebleven.”

Woezik stond na een kwartier met 2-0 achter door een benutte strafschop en na mistasten in de achterhoede. ,,We waren niet goed genoeg om ons nog te herstellen. Al kregen we nog wel kansen”, zei Maes, die Bjorn Arts tegen de lat zag schieten. Ook de broers Luuk en Bob Rossen waren dicht bij een treffer. ,,Na rust speelden we alles of niets, maar na de 3-0 was het afgelopen.”