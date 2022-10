Vier NK-medailles voor Nijmeegse judoclub STJN: ‘Super goed’

Tijdens het toernooi, ook op zondag, kwamen daar nog enkele hoge klasseringen, maar geen medailles bij. ,,Super goed”, zei hoofdcoach Jennifer Kuijpers. STJN is sinds dit jaar weer verbonden als ‘talentpartner’ aan judobond JBN. Daardoor zijn judoka’s in de leeftijdscategorieën Onder 21 en Onder 23 weer actief in Nijmegen, waar ze een fulltime programma volgen.

De prestatie van de 18-jarige Wekking sprong eruit. Ze verloor in de halve finale nipt van topper Rachel van de Meeberg, in de troostfinale was ze te sterk voor Linda Verhaart. Het was de tiende NK-medaille voor de Berg en Dalse (bij de junioren en senioren). Het was haar tweede NK-plak bij de senioren. ,,Dat ze bijna van Van de Meeberg won, is knap, zij judoot bij de nationale selectie. Ook Thom, Niels en Milva hebben het goed gedaan. Ze hadden allemaal een stevige loting vroeg in het toernooi.”