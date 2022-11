Vierdeklasser Millingen krijgt twee punten in mindering na gestaakt duel

Nijmeegse MMA-vech­ter Paco Vleerlaag maakt snel naam: ‘Iemand pijn doen, is niet leuk’

NIJMEGEN - Al zijn doelen in het fitness waren bereikt. En met zijn enorm imposante fysiek behaalde Paco Vleerlaag in recordtempo de ene na de andere prijs in het Braziliaans jiujitsu. Nu lonkt voor de Nijmegenaar een profloopbaan in het MMA, een keiharde vechtsport.

17 november