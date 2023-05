Vocasa moet twee keer naar Groningen: coach is ontstemd

Vocasa is door de bond (Nevobo) verplaatst van poule B naar poule A van de topdivisie. De Nijmeegse volleybalsters moeten daardoor komend seizoen veel verder reizen voor hun uitwedstrijden. Coach Jaapjan Feenstra is niet blij, vooral niet met de ‘gang van zaken’ bij de Nederlandse volleybalbond, en gaat bezwaar maken.

Vocasa mag – zo blijkt uit de ‘concept poule-indeling van de Nevobo’ – onder meer twee keer naar Groningen (Veracles en Donitas). De formatie van Feenstra speelt ook nog tegen Sudosa uit Assen en treft meerdere teams diep in Overijssel. In de andere poule, waar het team de afgelopen seizoenen steevast in speelde, is de reistijd naar uitwedstrijden gemiddeld ongeveer een uur (en dus veel korter).

Zonder overleg

,,Het kan natuurlijk zo zijn dat de Nevobo geen andere keuze heeft dan de indeling zo te maken”, stelt Feenstra. ,,Maar dit is zo aan ons medegedeeld, zonder met ons te overleggen over eventuele afwegingen of andere opties. Daar ben ik niet blij mee. Het is nog een concept, maar het verleden wijst uit dat daar lastig nog wat aan te veranderen is. Ik ga sowieso contact zoeken met de bond, al is het maar om duidelijk te maken dat ze dit in de toekomst beter anders aan kunnen pakken.”

Koppeling

Stadsgenoot Pegasus, afgelopen seizoen gepromoveerd uit de eerste divisie, is wel in poule B ingedeeld. Volgens Feenstra heeft de switch daar niet mee te maken; Groningen heeft immers wel twee teams in dezelfde poule. Oorzaak is vermoedelijk de koppeling die ploegen kunnen maken met een van hun reserveteams (zodat die op dezelfde dag thuis spelen).

,,Dat maakt het indelen ingewikkeld”, geeft Feenstra aan. ,,Maar als ik had moeten kiezen tussen die koppeling, of veel minder reizen, dan had ik voor het laatste gekozen. Ik heb voor komend seizoen een mooie selectie staan, ook met ervaren spelers. Die heb ik onder bepaalde voorwaarden bij het team kunnen houden. Die meiden hebben het druk. Ze zitten niet te wachten op extra reistijd. Ik hoop niet dat dit wat dat betreft voor de samenstelling van het team gevolgen gaat hebben.”