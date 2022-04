Vocasa overleeft dip en doet weer mee voor ‘eerste’ plek

Na twee nederlagen, boekten de Nijmeegse volleyballers in eigen huis tegen ZVH de derde zege op rij: 3-1 (25-22, 23-25, 25-17, 25-16). De ploeg van coach Erik Gras is daardoor terug in de race om de eerste positie (en de vijfde plek op de totaalranglijst).

Na een sterk begin overwon Vocasa tegen de ploeg uit Zevenhuizen een gigantische dip in de tweede set. Dat de thuisploeg toen, door serviceseries van Koen van den Borden en Mathijs Apine, nog bijna terugkwam van een 21-12 achterstand was de opmaat naar de uiteindelijke zege.

,,Daardoor vonden we ons vertrouwen terug”, zei Vocasa-buitenaanvaller Imre Harnischmacher, die afgelopen week zijn contract bij de club verlengde. ,,In de tweede set ging veel mis, waardoor we te voorzichtig werden en zij beter in hun spel kwamen. Vanaf set drie speelden we weer volle bak en gaven we ze weinig kans meer. Zelf kwam ik ook steeds beter in mijn spel.”

Vocasa boekte veel winst (liefst negentien punten) in de blokkade. ,,Op basis van het vorige duel tegen ZVH hadden we onze blokstrategie aangepast. Dat werkte fantastisch. We hadden ook wel het geluk dat veel onze kant op viel, bijna niks ging via de handen uit.”

Vocasa heeft nu elf punten uit vijf duels en gaat in de tweede helft van de B-poule (met nog vijf duels te gaan) een spannende strijd tegemoet. Koploper SSS heeft vijftien punten.