Vocasa: stunt van jewelste bij koploper Dynamo

Lennart Nieuwen­huis (34) kan nog altijd op hoog niveau mee bij AWC, al duurt het nu maar even

WIJCHEN - Na vijf jaar in een vriendenteam te hebben gevoetbald, is Lennart Nieuwenhuis (34) terug op hoog amateurniveau bij het Wijchense AWC. Tegen SV Venray (3-3) valt hij in, maar moet hij na vijf minuten de strijd alweer staken.

31 oktober