Vocasa: werklust kan fouten niet compenseren

,,Van de 99 punten die Limac heeft gemaakt, kwam bijna de helft door onze fouten”, baalde Vocasa-coach Erik Grass. ,,De ballen die we hard in hun blok sloegen meegerekend. Dan moet je wel heel veel compenseren. We werkten er hard voor, maar het was niet voldoende.”

Limac versterkte zich een paar maanden geleden met enkele buitenlandse spelers, en heeft daarnaast met Nico Freriks en Rob Bontje twee oud-internationals in de gelederen. Het team is in balans en daar kon Vocasa alleen in de derde set wat tegenover zetten. In de andere drie sets kwam de Nijmeegse ploeg niet in de buurt van winst.