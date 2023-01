Voetbalavonturier Gyasi neemt na drie maanden al afscheid van De Treffers

De 28-jarige Nederlandse Ghanees staat voor een lucratieve transfer naar het Midden-Oosten. Hij is ook niet mee op trainingskamp met de Groesbeekse tweededivisionist naar Spanje.

Vleugelspits Gyasi zet zo zijn bestaan als voetbalavonturier voort. De oud-speler van AZ, Cambuur en FC Emmen speelde de laatste jaren in Koeweit, Armenië, Finland en Noorwegen. Bij De Treffers had Gyasi een contract tot 31 december. Hij kwam na zijn debuut begin oktober bij Rijnsburgse Boys tot drie basisplaatsen en zes invalbeurten in de competitie.

Fleuren

Met Gyasi verliest De Treffers opnieuw een speler in de winterstop. Eerder werd bekend dat linksback Niels Fleuren, die mede door blessures weinig aan spelen toekwam, per direct is overgestapt naar Gemert. Die ploeg vecht in de derde divisie tegen degradatie.

De Treffers laat via technisch manager Paul Langeveld weten niet in allerijl spelers te gaan halen nu het duo is vertrokken. ,,We zullen eerst overleggen binnen de club. Bovendien hebben we met Azzedine Dkidak al een vervanger voor Niels in huis.”

