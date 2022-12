Voetbalsters Orion halen fors uit: vier goals van Robin Schrooten

Robin Schrooten, die dit seizoen nog niet in de competitie had gescoord, maakte er vier. Anne Tankink en Evy de Kort waren beiden twee keer trefzeker. OJC Rosmalen maakte daarnaast nog een eigen goal. ,,We hadden voortdurend de bal, dit was een goede wedstrijd”, zei trainer Theo Bronts.

De voetbalsters van FC Kunde gingen in dezelfde klasse met 2-0 onderuit bij HVCH in Heesch. De Nijmeegse eersteklasser was niet in goeden doen. ,,We hadden veel moeite met het slechte veld”, zei trainer Wout Visser. ,,We konden niet goed omgaan met de zware omstandigheden en fouten werden afgestraft door onze tegenstander.”