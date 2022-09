Voetbalsters Trekvogels halen uit tegen Woezik: 10-0

Duatlonra­ce in Nijmegen afgelast na valpartij­en: ‘Parcours niet veilig genoeg’

NIJMEGEN - Een duatlonwedstrijd op eredivisieniveau in Nijmegen is zondag afgelast, omdat het parcours volgens de organisatie te onveilig was. De beslissing werd genomen nadat er bij races in lagere divisies - eerder op de dag - ongelukken waren gebeurd.

16:06