Volleyballers van Vocasa geven vliegende start geen vervolg

In Houten schoot de Nijmeegse ploeg van trainer Erik Gras uit de startblokken en in een mum van tijd stond zijn ploeg met 6-15 voor. Met name Mathijs Apine en Mees Blom waren door Taurus in de eerste set nauwelijks te stoppen.

Vocasa, dat startte met Apine, Blom, Ties Cornelissen, Koen Scholten, Job Groenendaal, Daniel Minkov en libero Dustin Bontrop, pakte de eerste set uiteindelijk met 17-25.

,,We begonnen heel goed. We gaven servicedruk en scoorden makkelijk”, gaf Cornelissen na afloop aan. Zijn gezicht stond toen echter al een stuk minder vrolijk, aangezien zijn ploeg het goede ritme niet kon vasthouden in het vervolg van de wedstrijd. Taurus liet zich aan het einde van de eerste set al beter zien en trok die lijn door.

,,Wij kwamen steeds meer onder druk te staan. Ook verdedigend werd Taurus sterker, waardoor wij het aanvallend lastiger kregen”, aldus Cornelissen, die over zijn eigen spel niet tevreden was. ,,Ik was passend niet goed, slecht eigenlijk. Na die eerste set dacht ik dat we het goed voor elkaar hadden, maar daarna liepen wij vooral achter Taurus aan. Echt balen, mede omdat we vorige week het seizoen goed begonnen waren met winst op ZVH. Die goede lijn hadden we hier graag doorgetrokken.”

Nadat Taurus de tweede set met 25-22 won, was het in de derde set zowel rommelig als spannend. De ploeg uit Houten wist met veel strijd en een veel scorende Sijme van Jaarsveld het duel te kantelen en uiteindelijk met 3-1 te winnen. In de laatste sets werd het 25-22 en 25-22.