Volleyballers van Vocasa nog op zoek naar ‘oude niveau’

NIJMEGEN - Vocasa verloor zaterdag ook de tweede wedstrijd in de B-poule van de eredivisie. In Nijmegen was SSS met 3-1 te sterk: 19-25, 26-28, 25-18, 17-25.

Vocasa-coach Erik Gras mikte op de eerste positie (die de vijfde plek in de eindstand oplevert), maar zijn ploeg heeft nog niet de vorm die daarvoor nodig is.

Na de nederlaag tegen de ploeg uit Barneveld staat Vocasa vijfde met alleen de twee punten die het meenam uit de reguliere competitie. SSS staat met acht punten meer aan kop. ,,Dan wordt die eerste plek natuurlijk een lastige opgave”, zei Gras. ,,We focussen ons nu eerst op een tussendoelstelling en dat is het spelniveau van het begin van de competitie halen. Want dat is ons nog niet gelukt.”

Verbetering

Gras was blij dat hij na de 3-1 nederlaag in het vorige duel tegen VC Limac wel verbetering zag bij Vocasa. De tweede en derde set speelde de thuisploeg prima. Buitenaanvallers Imre Harnischmacher (veertien punten) en Mees Blom (elf) waren op dreef, zowel aan het net als in de service-pass. Het zijn vastigheden waar Gras naar op zoek is, gezien de blessures waar hij de afgelopen periode mee heeft om te gaan.

Tegen SSS kon hij geen beroep doen Mathijs Apine en Joris Zwanenburg, onder andere Julian Roddeman (tweede team) stond in het veld. Tegenover de geblesseerden stond de terugkeer van aanvoerder Tom van Steenis, die na een zware enkelkwetsuur voor het eerst meerdere sets speelde. Gras: ,,Daar ben ik erg blij mee. Hij brengt beleving in de ploeg. Daar hadden we zeker in de tweede en derde set baat bij. Het is nu zaak de stijgende lijn door te zetten.”