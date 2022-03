Volleyballers Vocasa sluiten af met onverwachte zege op topclub Dynamo

NIJMEGEN - De volleyballers van Vocasa hebben de reguliere competitie in de eredivisie afgesloten met een verrassende zege op Dynamo. In de eigen sporthal wonnen de Nijmegenaren met 3-2 van de nummer twee uit Apeldoorn: 12-25, 25-20, 22-25, 25-23, 15-9.

,,Het is niet zo dat wij uitmuntend goed hebben gespeeld”, zei Vocasa-coach Erik Gras over de overwinning. ,,Maar dit is zeker een opsteker richting het tweede deel van het seizoen. Mentaal is het lekker om van zo’n sterke ploeg te winnen. Ook al kwam het vooral door hun fouten, toch versla je zo’n team niet zomaar. Het kwam wel onverwachts, want we hadden slechte voorbereidingsweek met een paar zieken.”

Blessures

Vocasa, nog steeds zonder de geblesseerde sterkhouders Tom van Steenis en Mees Blom, kwam er in de eerste set niet aan te pas: de thuisploeg kwam niet verder dan het tegenhouden van de sterke sprongservices van Dynamo. Toen bij de bezoekers de sterke passer Jeroen Rouwerdink geblesseerd uitviel, kreeg Vocasa meer grip op de tegenstander. De Apeldoorners hielden het felle en slimme spel van de eerste set niet vast.

,,We kregen serverend een duidelijk doel (Rouwerdinks vervanger Ricardo Hofman, red.) en daar hebben we vooral de winst gepakt”, zei Gras. ,,Daardoor begonnen we erin te geloven. Daarbij hebben de jongens die nu veel meer aan de bak moesten dan anders het heel goed gedaan.”

Het was al duidelijk dat Vocasa zevende zou eindigen in de reguliere competitie. De Nijmeegse formatie pakte in 20 duels 23 punten. Vanaf komend weekeinde speelt het team van Gras in ‘Poule-B’. Daarin strijden zes ploegen in een volledige competitie om plek vijf tot en met tien in de eindstand van de eredivisie.