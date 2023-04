Volop degradatiestrijd bij Heyendaal

Die kans was al niet groot meer. Heyendaal-coach Harry Proost was daarom ook blij met de drie punten die de zege opleverde. Die heeft zijn team namelijk hard nodig om nummer elf SSS 3, dat op een directe degradatieplek staat, onder zich te houden. Het verschil met de ploeg uit Barneveld is met nog één duel te gaan drie punten.

,,Het moet lukken om de degradatieduels te halen”, sprak Proost. ,,Dat we de vijfde set pakken, is goed voor het vertrouwen. Al had er wel een punt meer ingezeten. Na de derde set lukte het ons niet om door te drukken. Daar missen we net de ervaring voor, ook omdat we niet compleet waren.”

Ook de vrouwen van Heyendaal zijn in de tweede divisie B in een spannende degradatiestrijd verwikkeld. Zij verloren thuis met 3-1 van Longa’59 (25-22, 28-30, 25-21, 23-25) en zullen in de laatste competitiewedstrijd drie punten goed moeten maken op nummer negen Volco óf nummer tien Gemini om er niet direct uit te vliegen.

In dezelfde competitie zit het seizoen voor Trivos er al op. De Wijchense ploeg, die derde of vierde zal worden, sloot af met een thuiszege op SSS: 3-2 (18-25, 26-24, 25-17, 15-25, 15-8).

De vrouwen van Vocasa, die nergens meer om spelen in de topdivisie, verloren hun laatste thuisduel van het seizoen. In Nijmegen werd het 2-3 tegen het Amsterdamse Armixtos: 25-23, 21-25, 25-18, 23-25, 9-15.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.