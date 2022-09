Voormalig NEC-prof Lorenzo Davids gaat nu op zaterdag bij Quick 1888 het spel verdelen

Nieuwe tegenslag voor Nordemann: geen WK MTB vanwege Pfeiffer

LES GETS - David Nordemann (25) uit Nijmegen moet een nieuwe tegenslag verwerken in zijn nog jonge mountainbikecarrière. De Nederlands kampioen laat na het EK (vorige week) komende zondag ook het WK laten schieten. De coureur van CST-PostNL-Bafang heeft de ziekte van Pfeiffer en is voorlopig uitgeschakeld.

27 augustus