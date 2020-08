Waterpolokeepster Laura Aarts stopt na EK-goud en WK-zilver in complete stilte

Zonder dat ze het op dat moment wist, lag Laura Aarts dik vierenhalve maand geleden voor het laatst in het water als prof. De competitiewedstrijd met haar Hongaarse club Dunaujvaros tegen UVSE (11-10 verlies) op 11 maart blijkt haar afscheidsduel te zijn geweest. Corona legde daarna ook de waterpolowereld lam.



Daardoor heeft ze haar fraaie carrière, met onder meer EK-goud (2018) en WK-zilver (2015), in complete stilte beëindigd. ,,Natuurlijk”, zegt Aarts. ,,Corona is belangrijker dan al het andere in de wereld. Maar voor mij is het een grote domper.”



,,Vorig jaar ben ik abrupt gestopt bij het Nederlands team. Hier heb ik mijn laatste jaar als topsporter niet af kunnen maken. Twee keer kon ik niet zelf bepalen wat mijn laatste wedstrijd was. Zo hard kan topsport zijn.”