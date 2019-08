Wereldtopper Buis heeft niet langer ‘juiste handicap’ voor rolstoeltennis

De 31-jarige Beuningse heeft volgens nieuwe regels van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) niet langer ‘de juiste handicap’ om in een rolstoel aan toernooien mee te mogen doen.



Per 1 januari 2021 is ze niet meer welkom op de internationale tour. De regelwijziging dreigt meer slachtoffers te maken.



Buis is slachtoffer van de hervormingen vanuit het IPC. De internationale sportkoepel wil dat voor alle sporten op de Paralympische Spelen dezelfde deelname-eisen gelden.



De bond is bezig de zogenoemde ‘classificatiesystemen’ van handicaps per sport gelijk te trekken. ,,En volgens het nieuwe classificatieboekje, ben ik afgekeurd voor rolstoeltennis’’, zegt een treurende Buis.