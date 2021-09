Weurtse wielrenner Fransen pakt goud in Tokio en buigt nog vóór de finish voor gastland

Hun voorsprong was zo groot dat de twee vóór de finish tijd hadden om een buiging te maken. ,,Onze buiging was een bedankje aan Japan voor de manier waarop het land de Paralympische Spelen heeft georganiseerd”, zegt Ter Schure, die een visuele beperking heeft. In de stromende regen waren de twee Nederlanders oppermachtig op de Fuji International Speedway. De concurrentie werd na een solo van bijna 80 kilometer op zes minuten achterstand gereden. Na 23 kilometer ontsnapten Ter Schure en Fransen uit de kopgroep en pas aan de finish zagen ze de concurrentie terug. Er was in de laatste ronde over het 13 kilometer lange parcours zelfs tijd om rustig aan te doen, te stoppen voor de finish en pas na een diepe buiging over de streep te gaan.

Bijzonder

,,We hadden best wat tijd om na te denken over hoe we over de finish wilden gaan”, zegt Ter Schure met een lach. ,,We wilden na deze bijzondere wedstrijd iets bijzonders doen.”



Met het goud in de wegwedstrijd herhaalt het scenario van Rio 2016 zich. Ook toen was de tijdrit op de weg het hoofddoel voor Fransen en Ter Schure. Ook toen moesten ze genoegen nemen met tijdritzilver en namen ze revanche in de wegwedstrijd.



,,We hadden ontzettend goede benen”, zegt Fransen. ,,Maar dat we zo’n ruime voorsprong zouden hebben, had ik niet verwacht. We hoefden niet alle risico’s te nemen.”



Achter Ter Schure en Fransen ging het zilver naar landgenoten Tristan Bangma en Patrick Bos. De Fransen Alexandre Lloveras en Corentin Ermenault pakten het brons. ,,Het is prachtig om de Spelen met goud af te sluiten”, zegt Ter Schure.