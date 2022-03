Wijchense assistent-bondscoach jubelt na eerste WK-plaatsing Canada sinds 1986: ‘Het land staat op zijn kop’

,,Het land staat op zijn kop.” Remko Bicentini glundert. Hij praat honderduit over een volksfeest aan de andere kant van de wereld. Van de bijzondere busrit vóór de belangrijkste wedstrijd van de Canadese ploeg in jaren, tot de uitzinnige vreugde van duizenden fans in het volgepakte stadion van Toronto.



Bicentini is sinds januari vorig jaar assistent-bondscoach van Canada, het land dat zich zondag het eerst sinds 1986 kwalificeerde voor het WK voetbal. Enkele dagen na de bevrijdende 4-0 zege op Jamaica rept hij over een ‘absolute droom’.



,,Het gevoel is geweldig”, zegt de ex-NEC-voetballer. ,,De sfeer in het stadion was ongelooflijk. Fans wachtten ons vooraf al met vuurwerk op. Aan alles merk ik dat dit een historisch moment is voor Canada.”