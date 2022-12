Winnend BVC’12 wil plek in subtop vasthouden, Kolping-Dynamo houdt koploper Alverna op 0-0

VOETBAL NIJMEGEN EONIJMEGEN - De nieuwe zaterdagploeg van BVC’12 gaat na een 4-2 overwinning op Oranje Blauw met een vierde plaats de winterstop in. ,,Doel voor de tweede seizoenshelft moet zijn om die vast te houden. We hopen stiekem op wat extra’s”, zei de Beekse trainer Maarten Cornelissen.

Coach Tom van Alfen is ondanks een slechte reeks van Oranje Blauw hoopvol over de tweede seizoenshelft: ,,We zijn er nog steeds van overtuigd dat we bij de eerste zes kunnen eindigen.” Vanwege de versterkte degradatieregeling die de KNVB dit seizoen in het leven heeft geroepen, degraderen de nummers 7 tot en met 12 naar de nieuw op te richten vijfde klasse.

Joost Loosen kopte de Beekse thuisploeg op voorsprong en Cenk Ozturk schoot vanaf 30 meter met zijn ‘chocoladebeen’ de 2-0 binnen.

In de ‘passieve’ tweede helft van beide kanten was - na de 3-0 van Nathan Eki - een Messiaanse steekpass van Robbert Bik een lichtpuntje. Hij stuurde hiermee Sander Arts weg die vijf minuten voor tijd de 4-0 maakte. In de blessuretijd vielen pardoes nog twee doelpunten voor Oranje Blauw. Bryan Swartjes en Sean Veldhuizen scoorden.

Woezik heeft verdiend met 3-2 gewonnen van Leones. De Wijchenaren kwamen op een comfortabele 3-0 voorsprong via Laurens Loenen, Jord Derks en Joep van Schijndel. Kansen om verder uit te lopen, werden niet benut door Woezik en een strijdend Leones kreeg mogelijkheden. Justin Janssen en Thomas Mooren brachten hun ploeg zelfs: 3-2.

,,We hadden nog de mogelijkheid om een punt te pakken, maar dat zou niet verdiend zijn geweest. De tegenstander was beter”, zei coach Nicky van Dee.

De Treffers is dichterbij koploper Alverna gekomen. De Groesbeekse nummer 2 van de ranglijst won met 4-1 bij Beuningse Boys en zag de Wijchense koploper met 0-0 gelijkspelen tegen Kolping-Dynamo. Het verschil tussen Alverna en De Treffers is teruggebracht naar een punt.

De wedstrijden van Quick 1888 tegen SC Valburg en AWC tegen Elistha werden afgelast vanwege velden die door de vorst niet bespeelbaar waren.

Juliana wéér nipt onderuit

Zaterdagderdeklasser Juliana’31 verloor bij SKV in Wageningen nipt met 3-2 en zag de concurrentie in de staartgroep punten halen. Voor de Maldense ploeg was het het vijfde verlies met het minimale verschil van één treffer.

Aanvankelijk zag het er goed uit. Na doelpunten van Tjemme Fisscher (0-1) en Gijs Beuving (1-2) stond Juliana op voorsprong. Twee hoekschoppen waren de inleiding van twee tegentreffers. Na zeventig minuten scoorde SKV de 3-2 waarbij de scheidsrechter het vlagsignaal voor buitenspel negeerde.

Trainer Rob Janssen: ,,Het zat weer tegen. Er is werk aan de winkel. Komende zaterdag moeten we de knop omzetten in de inhaalwedstrijd tegen middenmoter Advendo’57.”

Tweede divisie: AFC-De Treffers 2-0.

1D: Achilles’29-Nivo Sparta.

3A: SKV-Juliana’31 3-2.

4A: BVC’12-Oranje Blauw 4-2, Quick 1888-Valburg afg, Alverna-Kolping-Dynamo 0-0, AWC-Elistha afg, Beuningse Boys-De Treffers 1-4, Leones-Woezik 2-3.

