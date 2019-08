WK-deelname mogelijk in gevaar voor Susan Krumins: ‘Zwaar trainen zit er nu niet in’

Krumins voldoet aan de limiet van de 10.000 meter en had van het mondiale titeltoernooi dit jaar haar speerpunt gemaakt. Ze liep begin mei in Stanford de limiet voor het evenement in Qatar en kwalificeerde zich daar ook voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020 op de 10 kilometer.

,,Ik liep sterk, maar het ging toch moeizamer dan verwacht”, zegt Krumins over de limietwedstrijd in de Verenigde Staten. ,,Achteraf weet ik wel waardoor dat kwam.” Bij terugkomst in Nederland werd ze ziek. In het begin dacht de Nijmeegse nog last te hebben van de jetlag, maar haar situatie verbeterde niet. Ze liep geen wedstrijden meer sinds haar trip naar Amerika. Tot op de dag van vandaag is niet precies duidelijk wat er aan de hand is. Er zijn vermoedens over een opgelopen parasiet, maar 100 procent zeker is dat niet.