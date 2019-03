WK halve marathon is met 1,4 miljoen euro te duur voor Stichting Zevenheuvelenloop

Mike Foppen grijpt naast ticket voor EK-finale door ‘trage’ serie

1 maart GLASGOW - Het EK van Mike Foppen is voorbij voor het goed en wel begon. De 22-jarige atleet uit Nijmegen sneuvelde gisteren op de eerste dag van de Europese titelstrijd in Glasgow in de series van de 3000 meter. Toch is hij niet ontevreden over zijn race. ,,Ik hoor bij de top vijftien van Europa. Dat is vet.’’