WK-selectie is kroon op mooi seizoen Gerritsen

Andere tegenstanders van Nederland zijn China, Israël en het thuisland. De wedstrijden worden gespeeld in de hoofdstad Zagreb. Voor Gerritsen is zijn eerste uitverkiezing voor het Nederlandse team een kroon op een mooi seizoen. De voormalig speler van Nijmegen Devils werd vorige maand kampioen met Flyers op het hoogste niveau, de BeNe-League. De Friezen wonnen in de finale van Bulldogs Luik na overtime (verlenging) met een golden goal.

IJshockeyfamilie

Tijdens het reguliere ijshockeyseizoen was Gerritsen in twintig wedstrijden goed voor zeven punten (goals en assists). De voormalig jeugdinternational zou in eerste instantie gaan spelen voor Wolves Nijmegen, maar dat team kreeg geen licentie van de bond IJshockey Nederland.

Gerritsen komt uit een echte Nijmeegse ijshockeyfamilie. Zijn opa, in 2019 overleden, was jaren voorzitter van Nijmegen Devils en zijn ouders hebben een ijshockeywinkel in schaatshal Triavium.

Oranje komt uit in groep A van de tweede divisie. In 2019 degradeerde Nederland uit groep B van de eerste divisie. De equipe van bondscoach Doug Mason is de nummer 29 van de wereldranglijst. De selectie van Nederland bestaat voor een groot deel uit ijshockeyers van Tilburg Trappers, dat onlangs werd uitgeschakeld in de finalerondes van de Oberliga, het derde Duitse niveau.