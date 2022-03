Woezik komt in staartduel met de schrik vrij, Groesbeekse Boys steviger in de top

Van schouder tot pols in het gips na De Tref­fers-de­buut, maar nu is Rick Wouters terug

GROESBEEK - Rick Wouters is terug bij De Treffers. Zijn basisplek in de thuiswedstrijd tegen koploper Katwijk, zaterdagavond, is de derde op rij voor de back die maanden uit de roulatie was met een gebroken pols én onderarm, overgehouden aan zijn debuut voor de tweededivisionist uit Groesbeek tegen Jong Sparta in augustus.

