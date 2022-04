Zaterdagploeg De Treffers bezorgt koploper Juliana zijn eerste nederlaag

De vrouwenploeg van Trekvogels heeft uit bij Fortuna ‘54 met 2-1 gewonnen in de hoofdklasse. Rosa van Engelshoven scoorde de openingstreffer, waarna de Nijmeegsen na een dekkingsfout de gelijkmaker om de oren kregen. Vlak voor rust werd Sophie Velers neergehaald in het strafschopgebied. De penalty verzilverde ze vervolgens zelf.



In de tweede helft leek Trekvogels het duel in het slot te gooien, maar de 3-1 werd afgekeurd. ,,Ik heb nog nooit een buitenspelsituatie vanuit een corner meegemaakt”, klonk coach Ellen van Eldik verbaasd. Het was daardoor nog even billenknijpen voor de thuisploeg, maar de overwinning werd over de streep getrokken.