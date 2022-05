Zege voor zaterdagploeg Alverna, trainer Jeroen Heijnen vertrekt na dit seizoen

Hockey­sters NMHC grijpen laatste strohalm; handhaving is nog mogelijk

BLOEMENDAAL - Blijdschap, vreugde, ontlading en misschien ook wel een flinke scheut opluchting. De hockeysters van NMHC pakten tegen HBS in Bloemendaal de laatste strohalm in de jacht op lijfsbehoud in de promotieklasse: 1-4. Door de afgetekende zege is het verschil tussen HBS en de Nijmeegse ploeg nog maar één punt, met nog een speelronde te gaan.

