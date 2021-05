Zoon David stapt in de voetsporen van Anton Janssen: ‘Hij poetst de Europa Cup 1 nog weleens af’

Groesbeek­se atlete Van der Meijden blijft minuut boven olympische limiet

18 april ENSCHEDE - De Groesbeekse marathonloopster Ruth van der Meijden is er zondag niet in geslaagd om de olympische limiet te lopen. Tijdens de NN Mission Marathon in Enschede eindigde als tiende in een tijd van: 2 uur, 29 minuten en 30 seconden.