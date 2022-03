Zorgen voor derdeklassers UNI VV en Waalstad

Na de 0-2 bij ZZC’20 was Eefde dinsdagavond met 1-0 te sterk voor de Nijmegenaren die vrijwel de hele wedstrijd domineerden, maar verzuimden hun overwicht in doelpunten uit te drukken.

UNI-trainer Maarten Cornelissen zag in de eerste helft zes levensgrote kansen die zijn ploeg onbenut liet. ,,Na de pauze was het wéér eenrichtingsverkeer richting het doel van Eefde. De broodnodige en zeker niet onverdiende gelijkmaker bleef uit.”

,,We moeten oppassen: de nacompetitie is nog niet uit beeld. De komende drie duels worden voor ons cruciaal.”

Trainer Engin Dag van de dit keer wel complete Nijmeegse ploeg was duidelijk over de oorzaken: ,,We gaven de doelpunten te makkelijk weg. Onze positie verslechtert weer. De spelers missen vertrouwen, dat gaat tegen ons werken. We staan nu voorlaatste en de verschillen zijn minimaal. Er is veel werk aan de winkel om de ommekeer in te zetten.”