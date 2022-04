Beesd krijgt straf voor vriendelijke medewerking

,,TOP kreeg voor vandaag niet genoeg spelers op de been, dus hebben we de wedstrijd in goed onderling overleg verplaatst naar 17 mei”, legde Beesd-trainer Dick Wammes uit. ,,Dat was een datum die ons allebei goed uitkwam. We zijn allebei middenmoters, zoveel staat er niet op het spel.”

De KNVB dacht anders over de verplaatsing en heeft de wedstrijd voor komende donderdag vastgesteld. Wammes: ,,Maar dat is voor óns een onmogelijke datum. Niet alleen is er een feestweek hier, maar we hebben bovendien nogal wat jongens in de ploeg die dan in de Kuip willen zitten als Feijenoord tegen Marseille speelt (halve finale Europa Conference League). Zo lijken we alsnog zelf het slachtoffer te worden van onze vriendelijke medewerking.”