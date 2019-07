BMX’er Judy Baauw jaagt op een medaille maar is een perfectionist: ‘Het is soms een valkuil’

‘Er staat file op de A50, ik ben een paar minuten later.’ Het bericht komt van de telefoon van Judy Baauw. Even na één uur draait de BMX’ster uit Zoelmond haar bestickerde caddy de parkeerplaats van Hotel Papendal op. Ze verontschuldigt zich voor de vertraging en schuift aan voor het interview.



,,Ik houd er niet van te laat te komen”, zegt de 25-jarige wereldtopper. ,,Als er oponthoud is, zit ik echt te stressen.”



Het typeert de persoon Baauw. Ze is een perfectionist en wil het liefst alles goed doen. Op de BMX-baan, maar zeker ook daarbuiten. ,,Dat heb ik al van kleins af aan. Op school, thuis. Het is soms een valkuil. Niet alles gaat zoals je wilt.”