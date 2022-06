Buren verzekert zich van nacompetitie

,,De eerste twintig minuten van ons waren niet best. Jan van Arckel maakte ook gelijk”, meldde trainer Arie Kraaijveld. ,,Daarna zetten we er de schouders nog eens onder en dat leverde twintig minuten voor het einde de 2-1 op van Brian Vogelzang. Aanvoerder Kevin Groffen zorgde tien minuten later voor de 3-1 en dat was de beslissing. Daarmee zijn we verzekerd van de nacompetitie. Tegen wie weten we pas na maandag.”