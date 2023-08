BZS Trophy is een prooi voor Vitesse O16, maar het regioteam zorgt voor de grootste verrassing

Tweede promotie op rij voor SMVC Fair Play na knotsgekke finale tegen Dynamo

SMVC Fair Play is aan een opmars bezig in het zondagvoetbal. De Culemborgse club verzekerde zich zondagmiddag in de nacompetitiefinale tegen Dynamo (4-3 zege) van zijn tweede promotie op rij en komt volgend seizoen uit in de derde klasse (district West 1).