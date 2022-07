Deelname van BMX-er Judy Baauw aan WK is onzeker

Baauw is normaal gesproken zeker bij WK’s in vorm. In Bakoe won ze in 2018 brons, in Zolder in 2019 werd ze vierde in de finale en vorig jaar dus zelfs tweede. ,,De druk is nu heel anders.”. ,,Het herstel van hand en duim zorgen ook voor een soort van afleiding. Ik ben benieuwd of ik nog genoeg dagen heb. Maar ik wil hier straks in Frankrijk niet voor spek en bonen meedoen.”