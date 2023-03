Even geen coschappen, maar trainen in Zuid-Afrika: ‘We kwam onderweg giraffen en neushoorns tegen’

In de tijd die vrijkwam, wilde ze op hoogtestage, en het liefst in Afrika. Low budget, dat wel, want de Culemborgse studente moet het voorlopig nog doen zonder de financiële ondersteuning van de triatlonbond.



,,Uiteindelijk bleek een hoogtestage in Zuid-Afrika logistiek en financieel niet haalbaar, maar via via kwam ik in contact met een triatlete uit Durban (Bridget Theunissen, MJ) waar ik wel terecht kon.”