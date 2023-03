Shorttrackster Lancee, ooit een toptalent, heeft nu letterlijk geen been om op te staan: ‘Het is mentaal soms zó zwaar’

Ricardo Fernandes Pereira plukt de vruchten van harde aanpak Hans van de Haar: ‘Hij stuurde me weg van de training’

TEC is dit seizoen een mengelmoes van oud-profvoetballers en spelers die net komen kijken. Ricardo Fernandes Pereira debuteerde dit seizoen in het Nederlandse seniorenvoetbal. De reis daar naartoe ging voor de Nederlandse Kaapverdiër niet zonder slag of stoot.