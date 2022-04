SMVC Fair Play pakt ‘gouden punten’

Vijfdeklasser SMVC Fair Play zette donderdagavond in Amsterdam een flinke stap in de richting van een eventueel kampioenschap. De Culemborgers wonnen met 1-2 bij OSC.

,,Drie gouden punten”, vond trainer Hakim Chatouani. ,,OSC was voor ons echt een van de grootste obstakels: een lastige ploeg die heel compact speelt en veel creatieve en slimme spelers heeft. Het was ook echt een zware wedstrijd vanavond, maar we hebben hem over de streep getrokken.”

Volledig scherm SMVC Fair Play viert de 1-0 tegen Badhoevedorp. Archieffoto: Raphael Drent © Raphael Drent

Jamal Aamri opende in het eerste kwartier de score: 0-1. Rond kwart voor negen (zonsondergang) was er een kleine pauze zodat de Culemborgers, die in hun vastenmaand zitten, even ‘een dadeltje en een watertje’ tot zich konden nemen.

Na de pauze zette de thuisploeg aan, maar na een kwartier verdubbelde Amine Daudi de voorsprong: 0-2. ,,Zij zijn ook een fysiek sterke ploeg, dus we kregen het echt lastig”, vond Chatouani. ,,Zeker nadat ze in de zeventigste minuut op 1-2 kwamen. Maar we hielden stand. Dat zijn toch negen punten in drie wedstrijden tijdens de ramadan. Ik neem mijn petje af voor mijn jongens.”

