SMVC Fair Play pakt periodetitel

Voetbal­lers Fair Play gedupeerd nu al hun spullen zijn verbrand: ‘Het lijkt wel een aanslag’

Bij sportpark Terweijde in Culemborg is donderdagnacht de materiaalcontainer van voetbalvereniging SMVC Fair Play uitgebrand. Een strop voor de voetballers, want daarin zat zo’n beetje hun hele hebben en houden. Een oorzaak is nog niet bekend, brandstichting wordt niet uitgesloten.

29 oktober