SMVC Fair Play wacht alweer voor niets op FC Amsterdam

SMVC Fair Play pakt periodeti­tel

SMVC Fair Play heeft donderdagavond de eerste periode in de vijfde klasse B West 1 zondag gewonnen. De Culemborgers rekenden op eigen veld af met SC Muiderberg. Het werd 7-1 voor de ploeg van coach Hakim Chatouani. In de inhaalduels in de vierde klasse G Zuid 1 klopte Buren in Beusichem eenvoudig BZS met 0-2. Klassegenoot Teisterbanders pakte tegen een punt tegen Jan van Arckel: 2-2.

15 april