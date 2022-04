Wadenoijen haalt uit en sluit aan bij kop

,,Het was een verdiende overwinning", vond trainer Kusters. ,,Eigenlijk was het al na de 2-0 ruststand gebeurd met RKVSC. Tjake Heevel schoot voor de pauze twee keer raak uit een scrimmage.

In de tweede helft had de thuisploeg een overwicht. Jop Termeer, Timo Kempen en opnieuw Heevel bouwden de voorsprong verder uit. ,,We sluiten nu weer aan bij de koplopers", zei Kusters. ,,Als we de twee achterstallige wedstrijden winnen, zijn we ook kwa aantal punten weer helemaal bij. Maar, we moeten ze wel nog winnen.”