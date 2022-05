Welke voetbalclub heeft de oudste hoofdmacht van Rivierenland? En waar spelen de jonge honden?

Een eerste voetbalteam waarin je als 28-jarige voetballer bij de ‘broekies’ hoort; dat zie je niet vaak. Maar bij vierdeklasser Teisterbanders is meer dan de helft van de selectiespelers de dertig al even gepasseerd. Waar de ploeg in de vierde klasse nog niet helemaal zeker is van lijfsbehoud, torent de club uit Kerk-Avezaath er op de ‘leeftijdenranglijst’ met kop en schouders bovenuit.