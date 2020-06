‘1,5 meterregel bij buitensporten vervalt 1 juli, bij binnensporten een maand later’

Messi is 33! Wat deden andere wereldvoet­bal­lers op die leeftijd?

14:50 Lionel Messi is vandaag 33 geworden. Hij maakte gisteren dan wel geen goal voor Barcelona (wel zijn 250ste assist voor de club) maar scoort er over het algemeen nog aardig op los en staat inmiddels op 699 goals in 860 wedstrijden. Wat deden andere beste voetballers van de wereld precies op hun 33ste?