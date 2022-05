300 miljoen voor Kylian Mbappé? ‘Grote tekorten zijn voor de langere termijn gevaarlijk voor het voetbal’

Door Johan Inan



De 23-jarige Kylian Mbappé had zijn krabbel nog niet gezet of in Spanje waren de rapen gaar. ,,Wat PSG doet door met grote geldsommen het contract van Mbappé te verlengen, is een belediging voor het voetbal. Al-Khelaifi is net zo gevaarlijk als de Super League”, twitterde Javier Tebas, preses van de Spaanse bond, nadat Real Madrid werd afgetroefd in de strijd om de ster.