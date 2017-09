Achilles'29 op achterstand tegen NAC

Enorme boete en zware schorsing voor voetballer CHRC na 'illegaal' potje

7:00 HEELSUM - DE KNVB heeft Hannes Rensen, voetballer van amateurclub CHRC in Heelsum, een boete van 320 euro opgelegd en een schorsing van zes bekerduels. Reden is dat de aanvaller van de vierdeklasser de eerste bekerwedstrijd speelde terwijl hij officieel geschorst was.