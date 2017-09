Achilles'29 stunt in beker tegen NAC

Sturing na blamage tegen Swift: 'Een schandalige vertoning'

21:21 Bij afwezigheid van de zieke hoofdtrainer Henk Fraser had oud-prof Edward Sturing bij Vitesse de technische eindverantwoording tijdens de bekerwedstrijd tegen de amateurs van AVV Swift. De assistent-trainer geloofde in Amsterdam zijn eigen ogen niet. De hoofdklasser hield prima stand tegen de futloze bekerhouder (0-0 na verlenging) en won op sensationele wijze via strafschoppen (5-3).