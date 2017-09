Achilles-coach Meijers hoopt op 'mooie profclub' na bekerstunt

GROESBEEK - Trainer Eric Meijers van Achilles’29 was dolblij na de bekerstunt tegen NAC Breda. De Groesbeekse tweededivisionist was met 4-3 te sterk voor de club uit de eredivisie.

,,Oude tijden herleven”, zei Meijers. ,,Dit is de tweede keer in de historie dat we winnen van een eredivisionist. Geweldig. Hier moeten we van genieten.”

Lees ook Bekerstunt Achilles’29 tegen eredivisionist NAC Breda Lees meer

Cupfighter

Achilles groeide tussen 2008 en 2011 uit tot cupfighter. Als amateurclub werd drie keer de achtste finales bereikt. De 5-3 overwinning in 2010 op eredivisionist Heracles Almelo is nog altijd legendarisch in Groesbeek. Maar de laatste vier seizoenen, toen Achilles in de eerste divisie uitkwam, werd slechts één keer een profclub verslagen in de beker.

Meijers sprak vol branie over de volgende bekerronde. ,,Geef mij maar een mooie profclub. Als het maar een thuiswedstrijd is, dan kunnen we van iedereen winnen. Behalve van Ajax, Feyenoord en PSV natuurlijk.”

Derby

Achilles-aanvoerder Boy van de Beek hoopt voor de volgende ronde op een derby. ,,Geef mij maar NEC-uit”, sprak de ras-Nijmegenaar. ,,Of Feyenoord-uit, ook mooi. Anders heb ik liever een thuiswedstrijd tegen een amateurcluppie. Ik ben toch sportman, we willen zo ver mogelijk in het bekertoernooi komen.”